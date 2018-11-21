В Болохово мужчина провалился в яму и сломал позвоночник

Следственный комитет проводит проверку по факту происшествия в Болохово Киреевского района, в результате которого пострадал человек.



Ранее СМИ сообщили, что 51-летний мужчина шёл в гости к родственникам, но у подъезда провалился в яму, которую оставили рабочие после ремонта труб возле дома №13 по улице Ленина, никак не обозначив котлован. Врачи диагностировали у пострадавшего колото-резаную рану на ноге и компрессионный перелом позвоночника.

Замена труб водоснабжения началась в Болохово около месяца назад. Тогда перерыли полгорода, но ямы ничем не огородили и не закрыли.