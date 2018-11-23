Депутат Госдумы предложил хранить московский мусор «в Кремле»

Депутат Госдумы от КПРФ, зампред комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев предложил хранить московский мусор в Кремле.



Так он прокомментировал выступление своего коллеги Николая Гончара, с проектом закона об утилизации мусора за пределами Москвы и Московской области. Также Гончар сообщил, что Москва ведёт переговоры с несколькими субъектами РФ о хранении столичного мусора на их территории. Это Московская, Калужская, Архангельская, Тульская и Владимирская области.

«Ну что тут можно сказать? Вообще, московский мусор сегодня лучше хранить в Кремле, который достаточно высок, и не скоро заполнится. Вот там можно собрать очень много мусора, и тогда, возможно, до руководства и города, и страны дойдёт, что мусор надо не распределять по всей территории страны, а перерабатывать и утилизировать.

Но тут необходимо действовать в двух направлениях. С одной стороны, нужно утилизировать мусор, который есть, а с другой стороны надо делать всё, чтоб мусора было как можно меньше. В советское время проблемы со свалками были не так остры, потому что тогда очень много продукции продавалось вне тары. Допустим, картофель и крупы были на вес, молоко продавили либо разливное, либо в оборотной стеклянной таре. Поэтому нам нужно возвращаться к подобной практике. А сегодня у нас всё расфасовано, все красиво, но куда эту упаковку потом девать? И ладно бы эта пластиковая тара подвергалась утилизации, но она как раз и вывозится на все эти многочисленные мусорные полигоны!

Поэтому нужно стремиться, чтобы такой одноразовой тары было как можно меньше. Надо вернуться к оборотной таре, чтобы стеклянные бутылки, банки принимали у граждан в специальных пунктах и заново направляли на производство. И одновременно нужно строить мусороперерабатывающие предприятия, тем более, что все современные технологии для них на сегодня уже разработаны. Если у Собянина достаточно денег, чтобы перекопать всю Москву, выкапывать старые газоны и сажать новые, то уж наверное он найдёт средства и на строительство нескольких мусороперерабатывающих заводов.

А реализация планов по хранению московского мусора в других регионах только и будет приводить к массовым протестам жителей этих регионов. Недавно в Ярославле наши активисты выявили два московских мусоровоза, и водители чистосердечно признались, что привезли московский мусор, что есть соответствующий договор между правительствами Москвы и Ярославля. В результате ситуацию предали огласке, народ поднялся на защиту своих интересов, и действие договора прекратили. Мусор из Москвы привозить перестали, только вот тех двух водителей уволили, добившись, чтобы они ушли с работы «по собственному желанию», — приводит комментарий Арефьева информагентство REGIONS.