В Госдуме назвали регионы, которые могут стать «помойками» Москвы, сообщил «Росбалт».



Как рассказал депутат Госдумы Николай Гончар, Москва ведёт переговоры с несколькими субъектами РФ о хранении столичного мусора на их территории.

«Это Московская, Калужская, Архангельская, Тульская и Владимирская области. Кроме того, велись переговоры ещё с тремя регионами, но они отказались, например, Тверская область», — сообщил Гончар во время обсуждения Госдумой в первом чтении законопроекта, касающегося сбора и хранения мусора.

Он также отметил, что вывоз мусора из Москвы на полигон «Скоково» в Ярославской области будет осуществляться до 1 января 2019 года. Открывать мусорные полигоны на территории Новой Москвы столичные власти не могут, также напомнил Гончар.

«Москва оказывается в сложной ситуации и даже на присоединённых территориях теперь запрещено создание подобного рода объектов», — сказал депутат.

Отдельные депутаты выступили против мусорных полигонов в России, заявив о необходимости решения мусорной проблемы другими способами.

«Создание полигонов гораздо выгоднее, чем строительство мусороперерабатывающих заводов — это такой огромный бизнес. Но эти полигоны создают мусорный коллапс в регионах. Ни Калуга, ни Тверь не хотят быть помойками Москвы. При этом Москве создаются преференции — тарифы на вывоз мусора остаются на прежнем уровне в течение трёх лет, а, например, в Краснодаре в 50 раз тариф возрастает», — указал на заседании депутат Госдумы Анатолий Грешневиков.

В ответ Гончар заявил, что власти видят своей задачей создание инфраструктуры по переработке мусора.

«Создание такой инфраструктуры должно быть выгодно субъектам РФ, с которыми Москва заключит соответствующие договоры», — заверил Гончар.

Напомним, в Тульской области мусор из Московской области уже принимают на полигоне в Узловой. Также идёт строительство полигона на границе Каширы и Венёвского района. Также стало известно, что мусор из супермаркетов столичного региона привозят в Заокский и Алексинский районы, отходы сжигают прямо на обочинах дорог.

Также вчера Госдума приняла в первом чтении законопроект, временно выводящий из-под действия «мусорного» закона три города федерального значения. Согласно документу, Москва, Санкт-Петербург и Севастополь получают право до 1 января 2022 года не применять на своих территориях положения федерального законодательства о сборе, обработке и хранении мусора.

Если же один из этих городов захочет воспользоваться таким правом, то соответствующую деятельность предлагается осуществлять по согласованию с уполномоченным федеральным органом власти, следует из документа. При этом плату за коммунальную услугу по обращению с мусором предлагается взимать, как и ранее, в составе платы за содержание жилого помещения. Право отсрочки позволит таким субъектам РФ ввести в эксплуатацию современные высокотехнологичные объекты обращения с отходами, заверили в Госдуме.