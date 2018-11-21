Узловский молочный комбинат производил фальсификат, который поставлялся в школу

Россельхознадзор выдал предписание о прекращении действия декларации о соответствии производителю фальсифицированной молочной продукции в Тульской области.



Благодаря системе раннего оповещения «Сирано» был установлен факт административного правонарушения, допущенного Узловским молочным комбинатом.

В сентябре в Тверской области проводили мониторинг качества и безопасности пищевых продуктов в школах и обнаружили в пробах сметаны, которая поставлялась в Пеновскую СОШ имени Е. И. Чайкиной, бета-сисостерин, кампестерин и стигмастерин, которые по нормативу должны отсутствовать в жировой фазе.

Как пояснили в Россельхознадзоре, это свидетельствует о нарушениях требований Технического регламента Таможенного Союза «О безопасности молока и молочной продукции» по показателям качества и о фальсификации продукции животного происхождения.

В ноябре производивший эту продукцию Узловский молочный комбинат был привлечён к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.43 КоАП и оштрафован на 100 тыс. рублей. Также в адрес предприятия направлено предписание о приостановлении действия декларации на указанную продукцию.

Отметим, что УМК подчёркивает качество производимой продукции.

«Мы считаем, что любой продукт, попадающий на стол к потребителю, должен быть не только вкусным, но и полезным. Все процессы производства проводятся по надлежащим экологичным технологиям при строгом соблюдении стандартов. Высокое качество продукции компании достигается за счёт использования новейших способов переработки сырья и строгого контроля технологических процессов на каждой стадии производства», — говорится на сайте предприятия.

Ранее Минсельхоз сообщал, что доля фальсификата молочной продукции на российском рынке молочной продукции составляет 8-12%. Заявленные в составе продуктов компоненты заменены на более дешёвые, например, молочный жир — растительным, натуральное молоко — сухим. Как свидетельствуют данные регулярных мониторингов, 62% творога, 36% сливочного масла и 20% молока в стране не соответствуют требованиям качества.