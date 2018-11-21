Туляк пытался подкупить сотрудника областного гарантийного фонда

В Туле сотрудники ФСБ задержали мужчину за совершение коммерческого подкупа.



Утром 21 ноября владелец одного из магазинов в своём автомобиле передал 100 тыс. рублей начальнику отдела безопасности Тульского областного гарантийного фонда за содействие в укрывательстве залогового имущества. Всего сумма взятки должна была составить 1 млн рублей.

Как сообщили в управлении Следственного комитета, возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершённый в крупном размере).

Тульский областной гарантийный фонд — некоммерческая организация, учреждённая областным фондом поддержки малого предпринимательства. Занимается предоставлением поручительств по обязательствам субъектов МСП перед кредиторами.