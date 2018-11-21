Заокский глава рассказал, что свалки подмосковного мусора появляются по ночам, а убирать их приходится на бюджетные средства

Глава администрации Заокского района Николай Тимаков подтвердил наличие свалок, о которых сообщали местные жители.



Напомним, туляки зафиксировали складируемый вдоль обочин дорог мусор, который впоследствии здесь же и сжигается.

«Действительно, такие факты есть. Началось всё месяц назад. Сначала кучи мусора стали появляться у нас в Заокском районе, теперь вот и в Алексинском. Свалки образуются по ночам, обычно в выходные: в ночь на субботу или на воскресенье. По каждому факту мы составили обращение в полицию, там проводят проверку», — рассказал Тимаков.

По словам очевидцев, мусор привозят из Москвы и Московской области — это подтверждают найденные в большой количестве чеки из торговых сетей и отходы Росатома.

«Кто конкретно сваливает этот мусор, пока неясно, хотя происхождение его удалось установить по имеющимся в кучах чекам, накладным и прочим документам. Отходы везут из торговых сетей или (даже скорее всего) логистических центров. Но здесь ведь важно не то, откуда мусор, а то, кто его привёз. Какие мусоросборочные компании этим занимались, сейчас выясняется», — приводит комментарий заокского главы «Слобода».

Он рассказал, что такие свалки приходится убирать на бюджетные средства, а поджигают мусор, по мнению чиновника, местные жители.

«Где появится очередная свалка – не угадаешь. Поставить постовых через каждый километр муниципальных дорог, сами понимаете, невозможно. Нам остается сейчас только убирать эти свалки. Естественно, своими силами и на бюджетные средства. Если свалка образовалась на муниципальной дороге (а именно там и складируют мусор нарушители), мы заключаем договор с подрядчиком и вывозим мусор. Добавилась еще одна проблема: некоторые кучи мы успеваем убрать, некоторые поджигают, по видимому, местные жители. Был даже случай недавно: вызвали машину убрать свалку, а убирать было уже нечего – пепелище», — рассказал Тимаков.