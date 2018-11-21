В Туле можно будет купить ёлку из Калуги, Рязани и Перми

С 20 декабря в Туле начнут работать ёлочные базары.



Всего будет открыто 33 базара во всех территориальных округах. Они будут до 31 декабря. Ёлки и сосны будут привозиться из Калуги, Рязани и Перми.

Пролетарский округ:

— ул. Кутузова, 13;

— ул. Вильямса, 32;

— ул. Вильямса / ул. Хворостухина;

— ул. Кутузова / ул. Бондаренко;

— ул. Ложевая / Степанова (около почтового отделения);

— ул. Металлургов, 43;

— ул. Металлургов, 86;

— ул. Металлургов, 63;

— ул. Ложевая, 126.

Зареченский округ:

— ул. Октябрьская, 201А-203;

— ул. Луначарского, 63, ост «Заварная»;

— ул. Комсомольская / ул. М. Горького;

— ул. М. Горького, 14;

— ул. Октябрьская, 77.

Привокзальный округ:

— Одоевское шоссе, 30;

— пос. Косая гора, ул. Октябрьская, 1;

— ул. Кабакова, 79;

— ул. Оружейная / ул. 9 мая;

— ул. Макаренко / ул. Седова;

Центральный округ:

— пр-т Ленина, 111;

— пос. Южный, ул. Автомобилистов, 23;

— пр-т Ленина, 123;

— пр-т Ленина, 129-131;

— ул. Кауля, 13-1;

— ул. Кауля, 45;

— ул. Оборонная, 85 (около ТЦ «Перекопский»).

Советский округ:

— ул. Лейтейзена (от ул. Сойфера до ул. Коминтерна);

— ул. Лейтейзена (от Красноармейского пр. до ул. Сойфера);

— ул. Фрунзе, 7Б;

— ул. Фрунзе / Красноармейский пр-т (около магазина «Протон»);

— Красноармейский пр-т, 21 (около магазина «Вернисаж»).