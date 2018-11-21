В Туле можно будет купить ёлку из Калуги, Рязани и Перми

С 20 декабря в Туле начнут работать ёлочные базары.
Всего будет открыто 33 базара во всех территориальных округах. Они будут до 31 декабря. Ёлки и сосны будут привозиться из Калуги, Рязани и Перми.
Пролетарский округ:
— ул. Кутузова, 13;
— ул. Вильямса, 32;
— ул. Вильямса / ул. Хворостухина;
— ул. Кутузова / ул. Бондаренко;
— ул. Ложевая / Степанова (около почтового отделения);
— ул. Металлургов, 43;
— ул. Металлургов, 86;
— ул. Металлургов, 63;
— ул. Ложевая, 126.
Зареченский округ:
— ул. Октябрьская, 201А-203;
— ул. Луначарского, 63, ост «Заварная»;
— ул. Комсомольская / ул. М. Горького;
— ул. М. Горького, 14;
— ул. Октябрьская, 77.
Привокзальный округ:
— Одоевское шоссе, 30;
— пос. Косая гора, ул. Октябрьская, 1;
— ул. Кабакова, 79;
— ул. Оружейная / ул. 9 мая;
— ул. Макаренко / ул. Седова;
Центральный округ:
— пр-т Ленина, 111;
— пос. Южный, ул. Автомобилистов, 23;
— пр-т Ленина, 123;
— пр-т Ленина, 129-131;
— ул. Кауля, 13-1;
— ул. Кауля, 45;
— ул. Оборонная, 85 (около ТЦ «Перекопский»).
Советский округ:
— ул. Лейтейзена (от ул. Сойфера до ул. Коминтерна);
— ул. Лейтейзена (от Красноармейского пр. до ул. Сойфера);
— ул. Фрунзе, 7Б;
— ул. Фрунзе / Красноармейский пр-т (около магазина «Протон»);
— Красноармейский пр-т, 21 (около магазина «Вернисаж»).