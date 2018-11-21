Прокуратура: В Заокском районе складывается антисанитарная обстановка

Прокуратура Тульской области сегодня опубликовала результаты анализа практики работы органов местного самоуправления Заокского района в части исполнения законодательства в области охраны окружающей среды.



Напомним, в Заокском районе были обнаружены места складирования привезённого из Московской области мусора и сжигания бытовых отходов. Глава администрации Заокского района Николай Тимаков после того, как информация стала известна общественности, сообщил, что такое происходит в течение месяца — мусор появляется по ночам, а убирать его приходится на бюджетные деньги.

Согласно представленному прокуратурой отчёту, администрацией Заокского района, а также администрациями поселений Демидовское, Малаховское и Страховское во исполнение требований №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» разработаны и утверждены программы по благоустройству территорий муниципальных образований. Однако в 2017—2018 годах администрациям неоднократно вносились представления об устранении нарушений действующего законодательства.

Указанные в представлениях нарушения «свидетельствовали об отсутствии надлежащего мониторинга территорий муниципальных образований на предмет выявления несанкционированных свалок мусора, в результате которого складывается антисанитарная обстановка, происходит загрязнение окружающей среды, нарушаются благоприятные условия жизнедеятельности граждан, а также ухудшается санитарно-эпидемиологическая обстановка муниципальных образований», делает вывод прокуратура.

Также п. 10 ч. 1 ст. 4.1. Закона Тульской области №388-ЗТО «Об административных правонарушениях в Тульской области» глава муниципального образования, глава местной администрации и их заместители, начальник главного управления местной администрации и его заместители имеют право составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных, в том числе ст. 8.13. настоящего Закона. Суммы предусмотренных за нарушения штрафов подлежат зачислению в бюджеты муниципальных образований.

Однако проверка прокуратуры показала, что «администрациями протоколы не составлялись, в связи с чем полномочиями ими не реализовывались».

«Отсутствие выявленных на территории названных муниципальных образований правонарушений и несоблюдение требований бюджетного законодательства в части пополнения бюджета муниципальных образований приводит к нарушению прав и интересов граждан в сфере охраны окружающей среды, так как уплаченные нарушителями административные штрафы могли быть зачислены в бюджет муниципального образования, что могло способствовать реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере охраны окружающей природной среды», — отметили в надзорном ведомстве.

Для устранения нарушений закона главам администраций Заокского района, поселений Демидовское, Малаховское и Страховское вновь внесены представления.