В Венёве полицейский забрал у местного хозяйственника паспорт и вымогал взятку за рабочих-нелегалов

В Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника пункта полиции «Мордвесский» ОМВД по Венёвскому району Дмитрия Воротынцева.



Он обвиняется по пп. «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки, совершенное с вымогательством, в крупном размере) и ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По данным следствия, начальник пункта полиции требовал от мужчины, который привлекал нелегальных мигрантов для выращивания и сбора сельскохозяйственных культур в парниках, денежные средства в размере 165 тысяч рублей.

Взамен он обещал не проводить проверки соблюдения миграционного и трудового законодательства. В случае отказа обвиняемый угрожал препятствовать реализации сельхозпродукции.

Мужчина обратился в ФСБ, после чего были проведены оперативные мероприятия. 16 июля полицейский был задержан при передаче части взятки в размере 20 тысяч рублей.

В областном управлении Следственном комитета сообщили, что в ходе разбирательств было установлено, что с целью принудить мужчину к передаче взятки обвиняемый незаконно забрал у того паспорт, водительское удостоверение и свидетельство на транспортное средство.

Сейчас бывший полицейский находится под стражей. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.