В тульском министерстве экологии зашевелились

Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области возбудило административное дело по факту незаконного складирования мусора в Заокском районе.



По данному факту проводится проверка.

Как рассказал глава администрации Заокского района Николай Тимаков, стихийные свалки регулярно появляются по ночам уже в течение месяца (об отдельных эпизодах жители сообщали и ранее). Тем не менее, на областном уровне этим заинтересовались только сейчас — после того, как информация стала известна широкой общественности.

Местные жители провели собственное расследование и обнаружили, что мусор, который складируют на территории Алексинского и Заокского районов, привозят из Московской области. В частности, были обнаружены логотипы, чеки и документы из подмосковных торговых сетей и Росатома.

Как сообщили сегодня в прокуратуре Тульской области, главе администрации Заокского района Николаю Тимакову было внесено представление за то, что на подведомственной ему территории "складывается антисанитарная обстановка, происходит загрязнение окружающей среды, нарушаются благоприятные условия жизнедеятельности граждан, ухудшается санитарно-эпидемиологическая обстановка муниципальных образований».