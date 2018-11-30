Ассоциация развития кластеров и технопарков России назвала наиболее инвестиционно привлекательные особые экономические зоны.



В группу лидеров с высокой привлекательностью вошли «Алабуга» в Татарстане, «Дубна» в Подмосковье, «Технополис» в Москве, ОЭЗ ППТ «Липецк», ОЭЗ ТВТ «Санкт-Петербург» и «Титановая долина» в Свердловской области.

Тульская особая экономическая зона «Узловая» попала во вторую группу «достаточно привлекательных ОЭЗ». Её соседями по рейтингу оказались псковская «Моглино», «Ступино Квадрат» Московской области, ОЭЗ «Калуга», «Тольятти», «Томск», татарский «Иннополис», московский «Исток». ОЭЗ «Лотос» Астраханской области и «Ульяновск» признаны умеренно инвестиционно привлекательными, поскольку находятся на стадии развития.

При составлении рейтинга ассоциация оценивала 16 особых экономических зон из 13 регионов России: девять особых зон промышленно-производственного типа, шесть технико-внедренческого типа, а также одну портовую ОЭЗ «Ульяновск». В исследование не вошли девять ОЭЗ туристско-рекреационного типа, поскольку на их территории запрещена промышленная и технико-внедренческая деятельность.

В основе методики рейтинга — комплексная оценка уровня инвестиционной привлекательности ОЭЗ России, а также условий для привлечения средств по 27 частным показателям, сообщили в Ассоциации. В их числе обеспеченность инфраструктурой, земельными ресурсами, инвестиционная активность резидентов, информационная открытость интернет-сайтов ОЭЗ.

В России создано в общей сложности 25 особых экономических зон, в которых зарегистрировано 656 резидентов, из них 125 — с иностранным участием. Объем частных инвестиций резидентов оценивается суммарно в 292,1 млрд рублей, иностранных инвестиций — 174,8 млрд рублей.