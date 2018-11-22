Депутатов хотят лишать мандатов за конфликт интересов

В комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции подготовили законопроект, который вводит ответственность для депутатов, уличённых в непредотвращение конфликта интересов.



«Это положение было в Национальном плане противодействия коррупции — позиция о том, что Госдума и Совет федерации должны подготовить соответствующие изменения в законодательстве. Сегодня в комитете эта инициатива подготовлена, она готовится к внесению», — сообщил первый заместитель председателя комитета Эрнест Валеев.

Законопроект предусматривает, что парламентариев, попавшихся на создании, участии или непредотвращении конфликта интересов, будут наказывать вплоть до лишения полномочий. Более мягким наказанием может стать лишение должностей в парламенте или предупреждение — в зависимости от тяжести проступка.