В Туле при пожаре в квартире погибли четверо детей

В Туле произошёл пожар в одной из квартир многоквартирного дома на Гарнизонном проезде в Заречье.



21 ноября в 22:17 мск на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании. На место происшествия прибыли шесть пожарных расчётов и две автолестницы. Открытое горение ликвидировано в 22:30 мск.

В результате пожара погибли четверо малолетних детей — их тела обнаружили при тушении пожара. Мать погибших госпитализирована в тяжёлом состоянии. Часть жильцов подъезда эвакуировали. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС привлекалось 23 человека и 8 единиц техники.

На место прибыли начальник областного управления МЧС Владимир Кий, глава администрации Тулы Евгений Авилов, председатель правительства Тульской области Валерий Шерин, министр здравоохранения Андрей Третьяков.

Как сообщили в управлении Следственного комитета, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). На месте происшествия работает группа следователей и следователей-криминалистов.