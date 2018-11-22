Ситуация с пожаром в квартире одного из домов на Гарнизонном проезде находится на контроле губернатора Алексея Дюмина и прокурора Тульской области Романа Праскова.



Сегодня прошло оперативное совещание с участием зампреда облправительства Валерия Шерина, представителей правоохранительных органов, МЧС и профильных министерств.

Пожар произошёл вечером 21 ноября в двухкомнатной квартире. Погибли четверо детей, их мать с ожогами различной степени находится в больнице под контролем медиков. На месте происшествия продолжают работу следственные группы, которые устанавливают причины возгорания.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Следственный комитет обнародовал видео с места событий.