В Тульской области может вырасти транспортный налог

Налог на автомобиль

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин внёс на рассмотрение депутатов облдумы законопроект об увеличении налоговых ставок для легковых автомобилей.

Проектом закона предлагается увеличить на 15% размеры ставок для легковых автомобилей с мощностью двигателя до 100 л. с., свыше 100 л. с. до 150 л. с. и автобусов, что по отношении к базовым ставкам составит соответственно 4,6 раза, 8,3 раз и 7,6 раза.

Также отмечается, что действующие налоговые ставки транспортного налога в отношении легковых автомобилей с мощностью двигателя до 150 л. с., автобусов с мощностью двигателя до 200 л. с. не индексировались с 2010 года.

В пояснительной записке говорится, что увеличение налоговой ставки на 10% в прошлом году коснулось мотоциклов, моторных лодок, яхт, катеров и гидроциклов. Новым законопроектом предлагается увеличить налог на данные виды транспорта еще на 5%.

В случае увеличения размеров ставок транспортного налога дополнительные поступления могут составить порядка 72,3 млн рублей.

Документом также предлагается оптимизировать льготу по транспортному налогу для инвалидов всех категорий, а также одного из родителей (приемных родителей), усыновителей, опекунов, попечителей ребенка-инвалида, которые освобождены от уплаты налога в отношении автомобилей легковых, предлагается установить ограничение по мощности двигателя легковых автомобилей (до 200 л. с.).

Следует отметить, что для инвалидов и родителей детей-инвалидов ограничение коснется около 11,3 % налогоплательщиков льготной категории.

В случае оптимизации налоговых льгот сумма дополнительных доходов бюджета может оставить порядка 58,2 млн рублей.

В случае принятия указанных изменений общая сумма дополнительных доходов бюджета Тульской области может составить 130,5 млн рублей.