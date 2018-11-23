В Тульской области может вырасти транспортный налог

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин внёс на рассмотрение депутатов облдумы законопроект об увеличении налоговых ставок для легковых автомобилей.



Проектом закона предлагается увеличить на 15% размеры ставок для легковых автомобилей с мощностью двигателя до 100 л. с., свыше 100 л. с. до 150 л. с. и автобусов, что по отношении к базовым ставкам составит соответственно 4,6 раза, 8,3 раз и 7,6 раза.

Также отмечается, что действующие налоговые ставки транспортного налога в отношении легковых автомобилей с мощностью двигателя до 150 л. с., автобусов с мощностью двигателя до 200 л. с. не индексировались с 2010 года.

В пояснительной записке говорится, что увеличение налоговой ставки на 10% в прошлом году коснулось мотоциклов, моторных лодок, яхт, катеров и гидроциклов. Новым законопроектом предлагается увеличить налог на данные виды транспорта еще на 5%.

В случае увеличения размеров ставок транспортного налога дополнительные поступления могут составить порядка 72,3 млн рублей.

Документом также предлагается оптимизировать льготу по транспортному налогу для инвалидов всех категорий, а также одного из родителей (приемных родителей), усыновителей, опекунов, попечителей ребенка-инвалида, которые освобождены от уплаты налога в отношении автомобилей легковых, предлагается установить ограничение по мощности двигателя легковых автомобилей (до 200 л. с.).

Следует отметить, что для инвалидов и родителей детей-инвалидов ограничение коснется около 11,3 % налогоплательщиков льготной категории.

В случае оптимизации налоговых льгот сумма дополнительных доходов бюджета может оставить порядка 58,2 млн рублей.

В случае принятия указанных изменений общая сумма дополнительных доходов бюджета Тульской области может составить 130,5 млн рублей.