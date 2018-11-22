Тёмный лес. На что в Тульской области тратят президентские гранты

Весной 2018 года в Тульской области появился «самый большой растительный лабиринт». На бумаге.



Соответствующий сертификат «Международное агентство регистрации рекордов и достижений» (ныне — ликвидированное) выдало автономной некоммерческой организации — Центру перспективного развития «Экогород Новый мир» (автор проекта — Анна Вититина, руководитель организации – Антон Едлин).

Основной вид деятельности АНО — предоставление социальных услуг (без обеспечения проживания) престарелым и инвалидам. Также она может организовывать отдых и развлечения, заниматься наукой, издавать или переводить с иностранных языков, изучать общественное мнение.

В 2016 организация получила от правительства Тульской области по грантовому конкурсу 900 тыс. рублей на развитие, а в 2017 году — президентский грант в размере более 4,6 млн рублей на посадку «Леса межнационального единства» в парке «Бежин луг XXI век» деревни Тургенево Чернского района. Всего проект предусматривал расходы в 8 млн рублей — ещё 3,4 млн планировалось получить из других источников.

«Лабиринт станет местом духовного притяжения для окрестных жителей и туристов. Основные лесные аллеи: „Россия“ (собираются растения от людей из всех регионов Российской Федерации), „Память“ (посадка деревьев в честь людей, погибших за Россию в 21 веке), „Сильные люди“ (посадка деревьев в честь людей, которые сделали вклад в развитие и процветание России 21 века), „Президентская“ (в честь президента России 21 века), „Любви, счастья и здоровья“ (от участников проекта). Лес разделён на стихии; вода, огонь, земля, воздух, и сенсорные сады вкусов, цветов, запахов, звуков и ощущений. Наполняется архитектурными и дизайнерскими элементами, сенсорными дорожками из камней, песка, плиток разной фактуры. Для игры ветра колокольчики, ловушки для звуков, кормушки для птиц. В лабиринте создаются условия для проведения образовательных и экскурсионных мероприятия на регулярной основе», — говорилось в описании проекта.

На большую часть гранта был закуплен посадочный материал. Интересно, что объявление о «тендере» публиковалось в фейсбуке. Сообщалось, что растения закупают у частных коллекционеров и в питомниках, обмениваются с ботаническими садами.

К посадкам саженцев привлекали всех желающих — за это выдавали именной сертификат. Рекорд торжественно зафиксировали 27 мая 2018 года с участием представителей национальных и общественных объединений Тульской области, Западного окружного казачьего общества. Событие приурочили к празднованию 200-летия великого русского писателя Ивана Тургенева. Было озвучено, что диаметр растительного лабиринта составляет 231 метр, общая площадь — 41 тыс. кв. метров.

«Проект экопарка реализуется совместно с Тульским региональным отделением общероссийской общественной организации „Ассамблея народов России“ при поддержке министерства внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области и министерства природных ресурсов и экологии региона», — говорилось в отчётах о событии.

В посадках яблонь на «Президентской аллее» участвовал и председатель Общественной палаты Тульской области Александр Воронцов.





«Проанализировав, мы поняли, что в России нет культурно-ландшафтного объекта. Мы прописали концепцию. Организовали акцию „С мира по семечку“. Приглашали к участию людей, у которых имелись излишки на огородах, да и просто тех, кто хочет внести свою лепту. Собирали всё, что возможно — семена, саженцы растений — создавали микропитомник, чтобы потом благоустроить территорию. Так появились оранжерея, славянская роща, сиреневый сад... Но всё это были точечные объекты. Тогда возникла идея создания лабиринта. Растительный лабиринт – проект уникальный не только многообразием растений, кустарников и цветов, собранных со всего мира. Вокруг лабиринта можно создать бизнес-проект. Здесь будут проходить интерактивные постановки, мастер-классы и многое другое. В дальнейшем будем знакомить гостей парка с устройством садово-парковой архитектуры царской Руси, принципами устройства усадебного русского сада, аптекарского огорода, традициям травничества и фитотерапии», — рассказывала руководитель проекта Анна Вититина.

Однако в действительности всё оказалось не так радужно. В июне тульский журналист Елена Гуденчук рассказала, что по факту никакого растительного лабиринта в Чернском районе нет.

«Есть поле, где трактор вскопал серию концентрических окружностей (грядок). Есть какое-то количество высаженных этой весной кустарников и молодых деревьев. Но это никак не „растительный лабиринт“! То есть, выходит дело, за сравнительно небольшие деньги можно попросить АВАНСОМ зарегистрировать любой прожект, если авторы сумели его умело представить на своих сайтах? Парка „Бежин луг 21 век“ тоже нет. То есть, на бумаге и в сети он присутствует, а в реальности – заросшие бурьяном и самосевными деревцами поля. Кто не верит, может съездить, посмотреть. Если, конечно, сумеете найти заповедные владения заезжих прожектёров», — написала она в фейсбуке.

А вскоре коллеги Гуденчук провели расследование. Оказалось, что природный лабиринт — не первый проект АНО.

В 2013 году на территории экопарка заложили аллею, которая должна была составлять часть «Вещего леса». Но за пять лет здесь ничего не выросло.

В 2015 году начали создавать сад в честь 70-летия Победы. На гектаре земли высадили 240 кустов сирени, которые должны были образовать орнамент в виде слов «70 лет Победы». С фотографиями, на которых видна верёвочная разметка «букв», организаторы претендовали на национальную премию в области событийного туризма RussianEventAwards. Но больше половины саженцев засохли, оставшиеся заросли травой.

В 2016 году начали сажать Аллею дружбы народов. Партнёрами проекта выступили тульские министерства и ресурсный центр Тульской региональной организации «Ассамблея народов России».

Ещё один грант на 1,5 млн рублей был получен от министерства сельского хозяйства Тульской области на тепличный комплекс «Вегетарий» крестьянско-фермерского хозяйства «Экорепка». В деревне Каратеево был установлен «биосферный купольный вегетарий» площадью около 40 кв. м. Сейчас, как выяснили журналисты, КФХ «Экорепка» занимается продажей франшизы купольных теплиц по цене от 95 до 290 тысяч рублей.

А так должен выглядеть самый большой природный лабиринт в России на территории Тульской области.

Презентацию лабиринта — эскизный план зонирования — создала молодой дизайнер ландшафтной студии «Живая картина» Екатерина Харитонова, которая привлекалась центром «Экогород Новый мир» в качестве волонтёра, на некоммерческой основе, в дальнейшем в проекте она задействована не была.

«В скором времени на этой территории можно будет вдохнуть аромат одного из самых красивых цветков нефритовой лозы, которая встречается лишь в тропиках Филиппин или полюбоваться чудо-фруктом — северным бананом, а может, даже и попробовать его на вкус. Здесь высадят порядка 300 сортов сирени, около 150 сортов пионов. Общественники также приобрели дикие орхидеи, которые занесены в Красную книгу. Появилась огромная коллекция пряных трав — одной мяты восемь сортов», — анонсировали тульские СМИ весной.

Но пока реальность слабо напоминает проект.







В своей группе в соцсети организаторы лабиринта регулярно выкладывают фотографии.

Сад



Можжевельник



Ноябрьские посадки



Сейчас экоактивисты заняты выбором амулетов, чтобы «сажать деревья исключительно по стихиям».

Также они рассказывают, что приобрели видеокамеры и антенну для круглосуточного видеонаблюдения и онлайн-трансляций в интернете. Покупают архитектурные элементы — делают дорожки (по плану — сенсорные) из камней, плитки и песка, вешают колокольчики и ловушки звуков.





Летом тульские журналисты посредством публикации обратились в областную прокуратуру с просьбой проверить расходование президентских грантов на такой значимый социальный проект и задали вопросы местным чиновникам, осуществляющим функции контроля.

Как ответила чернская прокуратура (а в областной в то время менялось руководство), «финансовый и аналитический отчеты по каждому этапу проекта подготовлены и направлены в установленный срок, проверены и приняты Фондом президентских грантов». А грант на КФХ «Экорепка» потребовали вернуть в областной бюджет из-за отсутствия отчётов.

Впрочем, с грантами в Тульской области всё ещё «тёмный лес».