Пропавший в Суворове парень найден убитым

В Суворов обнаружено тело без вести пропавшего Павла Колесникова.



20-летний парень вышел из дома 28 октября в неизвестном направлении, с тех пор длился его розыск силами сотрудников УМВД и поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

21 ноября следователи установили, что Павел Колесников был убит. Подозреваемым оказался 24-летний мужчина. В ходе допроса он сознался и пояснил, что закопал тело в деревне Старое Ханино Суворовского района. После этого была проведена проверка показаний на месте, где мужчина указал следователям место захоронения.

Сейчас тело пропавшего извлечено и направлено для производства судебно-медицинской экспертизы, сообщили в управлении Следственного комитета. По уголовному делу продолжается сбор и закрепление доказательственной базы.

По предварительным данным УМВД, знакомый пропавшего избил товарища в ходе конфликта, после чего тот скончался. Затем, испугавшись привлечения к ответственности, мужчина вывез тело на машине и закопал в 20 км от населённого пункта, после чего тщательно вымыл автомобиль и уничтожил возможные следы. Через некоторое время, испугавшись активных поисков, он перезахоронил труп и пытался его сжечь.