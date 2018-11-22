Тульскую область поощрят грантом на полмиллиарда рублей за хороший сбор налогов

Тульская область получит из федерального бюджета грант на 488 млн рублей как регион, отличившийся при сборе налогов.

Соответствующее распоряжение правительства РФ поступило в Госдуму, пишет REGNUM.

Всего в список получателей межбюджетных транфертов включено 40 субъектов РФ, которые достигли самых высоких показателей собираемости налогов по итогам 2017 года. В общей сложности между регионами распределено 19,9 млрд рублей.

По итогам 2017 года в консолидированный бюджет Тульской области поступило налогов и сборов 60,8 млрд рублей, это на 4,6% больше, чем в 2016 году. В 2018 году в регионе также ожидают рост налоговых поступлений: только за девять месяцев собрано 47,2 млрд рублей, это на 14,1% больше, чем за тот же период прошлого года.