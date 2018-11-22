Погибший в Суворове парень работал в районной администрации

Найденный погибшим в Суворове 20-летний Павел Колесников работал в районной администрации.



Напомним, он пропал 28 октября. Около месяца длились поиски, организованные силами УМВД и поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

21 ноября следователи установили, что Павел Колесников был убит. Подозреваемым оказался 24-летний мужчина. На допросе он рассказал, что закопал тело в деревне Старое Ханино Суворовского района. По данным УМВД, подозреваемый до смерти избил товарища в ходе конфликта, вывез тело на машине и закопал, уничтожил следы в автомобиле. Через некоторое время, испугавшись активных поисков, он перезахоронил труп и пытался его сжечь.

Как писала местная газета, Павел Колесников окончил суворовскую школу №5 и Тульский полицейский колледж, служил радистом во 2-й дивизии ВВС и противовоздушной обороны под Санкт-Петербургом. После армии он заочно получал высшее образование в Среднерусской академии современного знания и работал юрисконсультом в отделе правовой работы районной администрации.