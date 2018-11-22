Губернатор Тульской области Алексей Дюмин принял участие в совещании президента РФ Владимира Путина с руководством Минобороны и предприятий ОПК по диверсификации и выпуску гражданской продукции на оборонных предприятиях.



Президент напомнил о необходимости выполнения задачи по увеличению предприятиями ОПК выпуска высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения. Её доля в общем объёме производства оборонных предприятий должна к 2020 году составить 17%, к 2025 году дойти до 30%, к 2030-му – до 50%.

Дюмин отметил, что задачу по диверсификации производства ОПК в гражданской сфере предстоит решать в жёсткой конкурентной борьбе с мировыми лидерами. Это возможно лишь в тесном заинтересованном диалоге заказчиков и оборонных предприятий, выстроенном как на федеральном и региональном, так и на корпоративном уровнях.

Председатель облправительства Валерий Шерин тем временем провёл деловую встречу с членами Американской торговой палаты.

Он отметил, что за 9 месяцев 2018 года в регион привлечено около 102 млрд рублей инвестиций. За 8 месяцев 2018 года внешнеторговый оборот между Тульской областью и США составил $321 млн (+21%).