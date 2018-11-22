На территории Тулы хотят разместить мусорный полигон

В Туле планируют открыть мусорный полигон.



Об этом сообщили 22 ноября на заседании областного правительства, где обсуждался вопрос обращения с твёрдыми коммунальными отходами.

Открытие новых объектов и рекультивация уже отработавших свой ресурс полигонов включены в План действий правительства Тульской области по реализации основных направлений деятельности на период до 2021 года. По словам директора департамента контроля и надзора в сфере экологии и природопользования министерства природных ресурсов и экологии Кирилла Сорокина, Планом мероприятий предусмотрено строительство полигона в Туле и объекта обработки, утилизации и размещения отходов в Узловском районе. Пока в Узловой мусором заполняют старый полигон — сюда, в том числе, привозят отходы и из Московской области.

Строить полигон в Туле будет ООО «Хартия» (компания Игоря Чайки, сына генпрокурора России), уже получившая разрешения и собирающаяся приступить к строительным работам уже в декабре. Первая очередь объекта будет введена в эксплуатацию в третьем квартале 2019 года. Также «Хартия» планирует создать производственно-технического комплекса по обращению с отходами в Туле во втором полугодии 2020 года.

Сорокин также сообщил, что в июне 2018 года было получено положительное заключение экологической экспертизы по строительству объекта в Узловском районе, а сейчас работают над получением государственной экспертизы.

Ранее на этой неделе в министерстве природных ресурсов и экологии Тульской области сообщили о проведении общественного обсуждения проекта скорректированной территориальной схемы обращения с отходами с 15 ноября по 15 декабря 2018 года. Проект опубликован на сайте министерства. Все желающие могут скачать документы и ознакомиться с ними.