На тульском хлебокомбинате нашли нарушения

Суд привлёк к ответственности «Тульский комбинат хлебопродуктов».



Организация не уведомила Россельхознадзор о поступлении подкарантинной продукции (25 тонн шрота подсолнечного) из карантинной фитосанитарной зоны в Белгородской области, тем самым нарушив федеральный закон «О карантине растений». Шрот подсолнечный является подкарантинной продукцией высокого фитосанитарного риска.

Управлением Россельхознадзора был составлен протокол об административном правонарушении по статье 19.7

КоАП РФ и материалы дела переданы в мировой суд. Решением суда на «Тульский комбинат хлебопродуктов» наложен штраф в размере 3 тыс рублей.