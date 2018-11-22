Дюмин полетит в Крым на заседание Госсовета

23 ноября президент России Владимир Путин сегодня проведёт расширенное заседание президиума Государственного совета в Ялте.



Как сообщается на сайте Кремля, заседание по вопросу стратегического развития страны пройдёт в формате «неформального диалога» с губернаторами.

«Заседание состоится в новом формате, который предполагает неформальный диалог Владимира Путина с главами регионов. В ходе обсуждения участниками будут выработаны предложения по конкретным мерам, позволяющим наладить эффективную работу по достижению национальных целей и решению стратегических задач», – сказано в сообщении.

Участники заседания обсудят задачи, поставленные перед главами субъектов РФ указом президента от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Госсовет возглавляет президент России, в его состав входят спикеры палат парламента, полномочные представители главы государства в федеральных округах, руководители регионов и фракций в Госдуме. Для решения оперативных вопросов формируется президиум в составе восьми членов Госсовета, которые определяются главой государства и ротируются раз в полгода. С октября 2016 года в президиум Госсовета входит губернатор Тульской области Алексей Дюмин.