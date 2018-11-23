Послание Дюмина вошло в десятку самых социальных и комплиментарных к власти

Фонд «Давыдов Индекс» составил рейтинги посланий глав российских регионов на 2019 год.



Десятку самых ярких составили послания глав Мордовии, Татарстана, Пермского и Ставропольского краёв, Архангельской, Белгородской, Ленинградской, Самарской областей, Санкт-Петербурга и Ямало-Ненецкого автономного округа.

В десятку самых бледных вошли послания глав Республики Алтай, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Марий Эла, Чувашии, Краснодарского края, Калужской и Новгородской областей, Крыма и Севастополя.

Послание губернатора Тульской области Алексея Дюмина попало в ТОП самых социальных и комплиментарных по отношению к власти.

10 самых проблематизирующих: Удмуртия, Красноярский, Пермский края, Архангельская, Кировская, Новосибирская, Омская, Пензенская, Псковская, Самарская области.

10 самых комплиментарных по отношению к власти: Коми, Марий Эл, Чечня, Краснодарский край, Ростовская, Томская, Тульская, Ульяновская области, ХМАО, Крым.

10 экономических: Карелия, Марий Эл, Татарстан, Чечня, Чувашия, Камчатский, Краснодарский края, Иркутская, Калужская, Смоленская области.

10 социальных: Ингушетия, Ставропольский край, Архангельская, Волгоградская, Омская, Орловская, Тульская, Ульяновская области, Москва, Крым.

Отдельно фондом была отмечена цитата Дюмина, касающаяся закредитованности, занятости населения, медицины и здравоохранения, поддержки спорта, качества жизни в сельской местности:

— Мы своевременно выполняем свои обязательства, удерживая госдолг на «зелёном», экономически безопасном уровне не выше 35%".

— По оценке Росстата, уровень регистрируемой безработицы в регионе вдвое ниже, чем в среднем по стране. При этом мы можем говорить о качественном улучшении кадрового капитала региона. Мы развиваем сектор профессионального обучения и переподготовки.

— Помимо программ диспансеризации, скрининговых мероприятий, хороший отзыв у жителей получила программа «Мужское здоровье». Только за 9 месяцев на базе мобильного медицинского комплекса выездные бригады обследовали более 6 тысяч мужчин. Проект надо развивать, масштабировать. По аналогии создавать проекты и для других групп жителей.

— Организована система раннего выявления новообразований. В сентябре стартовал проект Онкопатруль71. В октябре начал работу маммологический центр. Создается 5 амбулаторных онкоцентров в рамках единой структуры.

— Мы наладили эффективный механизм финансирования большого спорта без нагрузки на бюджет. Начали развивать тульскую хоккейную школу, и уже есть первые успехи. Наши именитые футбольная, волейбольная, баскетбольная команды радуют болельщиков. Достойно выступает команда по следж-хоккею. При этом их содержание более чем на 95% поддерживают частные партнеры.

— Реальной общественной силой стали ТОСы и сельские старосты – это несколько тысяч деятельных и неравнодушных людей. После принятия областного закона о сельских старостах этот институт должен заработать с новой силой.