В Подмосковье задержали криминального авторитета Солому Тульского (видео)

19 ноября в Подмосковье был задержан криминальный авторитет Алексей Саломатин («Солома Тульский»).



По информации УМВД, он пришёл в кафе в Домодедово на «сходку» с другими участниками уголовно-преступной среды, которые занимались вопросами распределения сфер криминального влияния на территориях Тульской и Московской областей.

«В результате проведения операции сотрудниками полиции были задержаны пятеро раннее судимых мужчин в возрасте от 32 до 58 лет, двое из которых являются т. н. „ворами в законе“, именуемые как «Хобот» и «Салома», – сообщили в ведомстве.

В ходе досмотра у Саломатина изъят гашиш массой более 30 граммов. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Максимальный срок лишения свободы по данной статье — до 15 лет.