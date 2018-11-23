Под Тулой при пожаре погибли три человека

В Туле следователи устанавливают обстоятельства гибели людей на пожаре в посёлке Барсуки Ленинского района.



Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Сообщение о пожаре поступило в 03:35 мск на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112». На место происшествия незамедлительно выехали шесть пожарных расчётов, огонь ликвидировали в 04:15 мск.

При тушении пожара были обнаружены тела трёх человек — 36-летнего мужчины, 78-летней женщины и мужчины, личность и возраст которого в настоящее время уславливаются. В результате происшествия сгорел дом, автомобиль, деревянный сарай, у кирпичного сарая сгорела и обрушилась кровля, он выгорел внутри.

Как сообщили в управлении Следственного комитета, пожар произошёл в частном одноэтажном доме, который был разделён на две части. В одной половине дома проживала пожилая женщина и мужчина, которому она сдавала часть помещения в аренду, его личность сейчас устанавливается, во второй половине дома проживал другой мужчина.

Причиной пожара следователи предварительно указывают неосторожное обращение с огнём. Сейчас проводятся судебно-медицинские экспертизы и другие следственные действия.