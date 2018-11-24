За счёт чего пополнится бюджет Тульской области

Доходы бюджета Тульской области планируется увеличить в 2018 году на 4,6 млрд рублей.



В процентном выражении – это 6,8% к объёмам, утвержденным региональным законом «О бюджете Тульской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». Соответствующие поправки в законопроект внесены в облдуму губернатором Алексеем Дюминым.

Общая сумма налоговых и неналоговых доходов бюджета региона на 2018 год увеличена на 3,4 млрд рублей, пишет «МК».

В частности, увеличены плановые показатели по следующим доходным источникам:

— налогу на прибыль организаций на 2 556 417,0 тыс. рублей;

— налогу на доходы физических лиц на 949 836,1 тыс. рублей;

— акцизам на этиловый спирт из пищевого сырья (за исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), производимый на территории Российской Федерации, на 35 880,3 тыс. рублей;

— акцизам на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории Российской Федерации, на 578,9 тыс. рублей;

— доходам от уплаты акцизов на нефтепродукты на 116 277,1 тыс. рублей;

— налогам на совокупный доход на 198 762,6 тыс. рублей;

— налогу на имущество организаций на 181 506,8 тыс. рублей;

— налогу на игорный бизнес на 3 468,3 тыс. рублей;

— налогам, сборам и регулярным платежам за пользование природными ресурсами на 22 601,9 тыс. рублей;

— государственной пошлине на 24 066,6 тыс. рублей;

— задолженности и перерасчетам по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам на 116,6 тыс. рублей;

— доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, на 15 076,9 тыс. рублей;

— плате за негативное воздействие на окружающую среду на 7 676,8 тыс. рублей;

— плате за использование лесов на 3 870,0 тыс. рублей;

— доходам от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства на 31 568,0 тыс. рублей;

— доходы от продажи материальных и нематериальных активов на 7 869,3 тыс. рублей;

— штрафам, санкциям, возмещению ущерба на 27 808,9 тыс. рублей;

— прочим неналоговым доходам на 1,0 тыс. рублей.

Уменьшены показатели по следующим доходным источникам:

— акцизам на пиво, производимое на территории Российской Федерации, на 609 757,8 тыс. рублей;

— акцизам на сидр, пуаре, медовуху, производимые на территории Российской Федерации, на 39,9 тыс. рублей;

— доходам от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации, на 21 565,7 тыс. рублей;

— транспортному налогу на 77 597,2 тыс. рублей;

— платежам при пользовании недрами на 1 246,9 тыс. рублей;

— административным платежам и сборам на 161,5 тыс. рублей.