Перевозчик с Протвино

В Туле подмосковную компанию заподозрили в сговоре при заключении контрактов с тульскими медучреждениями через Региональную информационную систему.



ООО «ОЛАВС», которое по основному виду деятельности занимается автомобильными перевозками, получило как минимум десять подрядов от районных больниц, написал блогер Logograd.

Так, в октябре 2018 года Узловская райбольница заказала здесь вывески на 99,5 тыс. рублей.



Ефремовская районная больница — вывески на 85 тыс. рублей.



Автор отмечает, что ещё один контракт Ефремовской райбольницы был аннулирован после того, как «тульские рекламщики снизили котировку до 65 000 рублей».



Донская городская больница №1 — вывески почти на 81 тыс. рублей, хотя в заявке была фирма с меньшим ценовым предложением.



Тульская областная клиническая больница №2 имени Л. Н. Толстого также отдала предпочтение ООО «Олавс» при закупке вывесок на 97 тыс. рублей.



В Щёкинской районной больнице предпочли заплатить за вывески 88 тыс. и 67 тыс. рублей вместо 50 тыс. рублей в общей сложности.





Ещё один контракт — 72 тыс. вместо 27 тыс. рублей.



Ещё некоторые контракты получило ООО «ЮВКОМ» — из Москвы.





В последнем случае ООО «ОЛАВС» подало заявку с меньшей ценой без использования сервиса на следующий день после закрытия аукциона.

«Я не уверен, что все эти контракты — воровство и обналичка. Тут я не специалист, тут бы прокуратуре посмотреть документы. Поэтому будем считать всё это неразумной тратой бюджетных денег», — отмечает туляк.

Добавим, что фирма из Протвино имеет 49 (!) дополнительных видов деятельности. Соответственно, может не только перевозить, но и, например, торговать лесоматериалами, производить канцтовары, собирать и утилизировать отходы, издавать книги и газеты, организовывать развлечения и даже предоставлять займы, проводить инженерные изыскания и геолого-разведочные работы, оказывать услуги по уходу за детьми и подбирать персонал для работы.

В последние три года прибыль ООО «ОЛАВС» составляет 10-12 млн рублей. Среди заказчиков — Станция скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова департамента здравоохранения Москвы и ряд столичных поликлиник.

Согласно открытым данным, фирма участвовала в 40 арбитражных процессах: 25 — в качестве истца, 13 — в качестве ответчика, 2 — как третье лицо.