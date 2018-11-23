Тулячка стала студентом года-2018

20-летняя студентка тульского филиала Финансового университета при правительстве России Анастасия Артёмова стала обладательницей гран-при национальной премии «Студент года-2018».



Церемония награждения прошла в здании Поволжской госакадемии физкультуры, спорта и туризма, передаёт ТАСС.

В 2018 году премия охватила 63 региона страны, общее число участников составило более 5 тыс. человек. Призовые победителя выросли вдвое по сравнению с прошлым годом — с 150 до 300 тыс. рублей.

Премия «Студент года» проводится при поддержке Министерства образования и науки РФ с 2014 года.