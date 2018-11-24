Авилов: Нам всем надо больше работать

Глава администрации Тулы на встрече с блогерами 24 ноября высказал своё мнение по поводу того, как снизить уровень бедности и поднять качество жизни в России.



«Это не моего уровня вопрос, но, я считаю, нам всем больше работать надо. Будем больше работать — будем больше зарабатывать, будет богатая страна», — отметил сити-менеджер.

В качестве примера он привёл Китай и Индию.

«Как они там поднимают [уровень жизни]? Как-то поднимают. Работают же. А чем ещё можно поднять? Вряд ли мы найдём какие-то ещё полезные ископаемые, которые будут цениться в мире», — отметил Авилов.