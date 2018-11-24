Евгений Авилов: С «Тулагорводоканалом» возникает много вопросов

Глава администрации Тулы Евгений Авилов на встрече с блогерами 24 ноября обсудил ситуацию с «Тулагорводоканалом».



Напомним, предприятие выставило потребителям иски в 400-700 тысяч рублей за неуведомление о поверках счётчика и неоплаченные кубометры воды. Ряд туляков назвали это «злоупотреблением правом и использованием монопольного положения на рынке». На одной из встреч представителей водоканала с потребителями был принят регламент досудебного урегулирования, по которому туляки смогут выплачивать наложенные предприятием штрафы.

По словам Авилова, в администрацию Тулы обращаются по этому вопросу.

«Вопросов с водоканалом много возникает. Люди приходят, рассказывают про суды, спрашивают, что делать. Но если судебное решение уже вынесено — его нужно исполнять. Незнание законов, нормативных актов не освобождает от ответственности. Если должны были уведомить и не уведомили — в суде эта тема быстро решается. Но прав водоканал или неправ — мне тяжело судить без документов», — отметил сити-менеджер.

Также он предположил, почему предприятие вынуждено идти на такие меры.

«Каждый год водоканал приходит в комитет по тарифам и говорит: подтвердите мне тариф. Потому что в тариф включаются все затраты и потери по воде. Потому что это предприятие нельзя обанкротить, если оно обанкротится — система обеспечения города останется на соответствующем уровне. А комитет по тарифам, насколько я знаю, часто водоканалу потери рубит и говорит: работайте, уменьшайте потери. А водоканалу, естественно, приходится действовать на этом рынке и показывать, что он работает», — сказал он.

По словам Авилова, у «Тулагорводоканала» долгосрочный контракт.

«49-летний договор аренды сетей. Это процедура, которая несколько лет назад перетекала, ходила, принималась на городской Думе и всё остальное. Мы не можем разбить договор — например, сюда водоканал поставляет, а туда другие. Получится как сто управляющих компаний. И ещё нужно создать сто ресурсников, которые будут поставлять воду», — заметил чиновник.

Также сити-менеджер рассказал, что для поставки населению воды хорошего качества требуется много ресурсов.

«Например, чтобы сделать нормативной воду в Ленинском районе, нужно 3 миллиарда рублей. И это только Ленинский район», — подчеркнул он.