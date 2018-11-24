Центральный рынок Тулы полностью реконструируют

В 2019 году в Туле планируется полностью реконструировать Центральный рынок на улице Пирогова.



Об этом рассказали чиновники городской администрации на встрече сити-менеджера Тулы Евгения Авилова с блогерами.

В частности, планируется снести незаконные постройки, привести в порядок фасады домов и территорию рынка. Жителей из муниципального жилого фонда переселят в другие дома. Как сообщил Евгений Авилов, на следующей неделе в Тулу приедет собственник рынка, с которым обсудят реализацию проекта, после чего закажут проектирование.

Также планируется сделать более современной площадь у Главпочтамта на улице Каминского. Здесь сделают пешеходную зону с озеленением, места для культурного отдыха и художников.

Ранее Авилов сообщал, что улицы Пирогова и Каминского в Туле расчистят под новый проект, который обсудят с общественностью.