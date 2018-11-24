Пешеходные переходы могут стать выпуклыми

Минтранс России предложил модифицировать дорожную разметку «зебра». Это следует из методических рекомендаций ведомства к нацпроекту «Безопасные и качественные дороги».



Ведомство рекомендует совмещать пешеходные переходы с искусственными неровностями — они станут выше и будут похожи на небольших «лежачих полицейских», пишет РИА «Новости». Как полагают в Минтрансе, это заставит водителей больше обращать на них внимание и повысит безопасность на дорогах.

Кроме того, рекомендуется строить внеуличные пешеходные переходы либо обустраивать регулируемые переходы на многополосных дорогах, а также дублировать знаки «Пешеходный переход» над проезжей частью автодорог вне населённых пунктов и над магистральными дорогами в городах и посёлках.