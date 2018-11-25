С российских улиц хотят убрать информацию о курсе валют

В Госдуме поддержали планы убрать с улиц рекламу пунктов обмена валюты.



Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о предоставлении Банку России права устанавливать требования к месту размещению банками информации о курсах иностранных валют по отношению к рублю, что позволит ему требовать её размещения внутри уполномоченных банков, а не прямо на улице. На рассмотрение Думы документ планируется вынести 4 декабря.

Сейчас Банк России устанавливает для кредитных организаций требования к оформлению документов при купле-продаже наличной иностранной валюты и чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте. Законопроект предоставляет ЦБ право также устанавливать требования к размещению кредитными организациями информации о курсах иностранных валют к рублю и о кросс-курсах (соотношение между двумя валютами) иностранных валют при совершении таких операций.

Заместитель директора департамента финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка Илья Ясинский напомнил на заседании комитета, что формально валютно-обменные операции должны проводиться в соответствии с действующим законодательством только через уполномоченные банки, которые обеспечивают полную защиту интересов клиентов, в том числе с точки зрения адекватности проводимой операции. Однако, по его словам, на рынке «очень много незаконных точек обмена валюты», которые принадлежат неустановленным физическим лицам.

Например, тот, кто находится в обменном пункте, может скрыться, взяв деньги клиента, либо выдать поддельные деньги.