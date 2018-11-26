Туляки cмогут запросить кредитные истории через портал госуслуг

Банк России разработал и ввёл в действие новую услугу для граждан и других субъектов кредитных историй.



Теперь можно через Единый портал государственных и муниципальных услуг получить информацию из Центрального каталога кредитных историй о бюро кредитных историй, в котором хранится их кредитная история, пишет «РБК»

Данная услуга находится на портале в разделе «Налоги и финансы». Чтобы отправить запрос физическому лицу достаточно указать данные паспорта и СНИЛС. В свою очередь Банк России пришлёт в личный кабинет информацию по организациям, в которых хранится кредитная история, — их название, адрес и телефон. Получить саму кредитную историю можно по паспорту в офисах БКИ или онлайн через сайты банков или организаций.

Сейчас бесплатно получить кредитную историю можно один раз в год. Но с 31 января 2019 года в связи с изменением законодательства бесплатно получить кредитную историю можно будет два раза и любое количество раз за плату, направив запрос о получении кредитного отчета через кредитную организацию.