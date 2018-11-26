Медведев предсказал появление в России «умных» дорог

Премьер-министр Дмитрий Медведев считает, что кажущиеся сегодня «фантастикой или полуфантастикой» цифровые технологии вскоре придут в транспорт и логистику.



В качестве примера он назвал «умные» дороги, которые смогут отслеживать нелегальные перевозки.

Медведев отметил, что «цифра» уже сегодня приходит в транспортную сферу и многие технологии стали привычными. Среди них премьер назвал электронные билеты, онлайн-регистрацию на рейсы, вызов такси через приложение в телефоне, «умные» системы навигации.

«Скоро, вполне вероятно, обыденными станут беспилотный транспорт, интеллектуальные системы управления транспортными потоками, «умные» дороги, которые самостоятельно способны отслеживать те же самые нелегальные перевозки, и многое другое», — приводит слова Медведева пресс-служба правительства.