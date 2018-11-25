Туляк возглавил ульяновскую полицию

Уроженец Тульской области Андрей Мишагин возглавил ульяновскую полицию.



Он был назначен на эту должность указом президента РФ от 6 ноября 2018 года, а личному составу представлен 23 ноября.

Андрей Мишагин родом из Тульской области. В 1987 году закончил Тульское высшее артиллерийское инженерное училище. С 1982 по 1993 год проходил службу в рядах Советской Армии. С 1993 года — в органах внутренних дел. Службу начинал оперуполномоченным отделения по экономическим преступлениям управления внутренних дел Центрального района Тулы. В разные годы занимал должности начальника управления по налоговым преступлениям УВД по Тульской области, замначальника УВД по экономической безопасности, начальника криминальной милиции и начальника полиции УМВД.

В 2013 году закончил Российскую правовую академию Министерства юстиции РФ по специальности «юриспруденция». 1 августа 2013 года Мишагин назначен министром внутренних дел по Республике Калмыкия. 11 июня 2016 ему присвоили специальное звание генерал-майора полиции.

«Хочу сказать, что все годы своей работы я придерживаюсь сугубо правоохранительных принципов своей деятельности. От меня вы не услышите никаких заключений в политической плоскости. Меня интересует не политика, а безопасность граждан. Чтобы женщина или мужчина могли пройти по улице, не опасаясь за свою жизнь, чтобы никто не вырвал у них сумку из рук. Если возникает конфликтная ситуация в молодёжной среде, значит этот вопрос надо отрегулировать, понизить градус напряжения», — приводит интервью Мишагина «Ульяновская правда»