В Тульской области упал Поклонный крест

В Тульской области обнаружен лежащим на земле Поклонный крест, который стоял на могиле погибших в битве с войском хана Девлет-Гирея.



Об этом киреевской газете «Маяк» сообщил тульский писатель-краевед Александр Лепехин.

«Я обнаружил, что крест лежит на земле, случайно. На днях в моей семье случилось несчастье – умерла тётя. И хоронить мы её привезли на малую родину. Так как кладбище находится на Покровской горе, то я не мог не навестить это памятное место. Напомню, Поклонный крест был установлен на месте, где находится братская могила погибших в битве с войском хана Девлет-Гирея, происходившей в 1552 году на реке Шиворонь. Убитых в том бою русских воинов похоронили на вершине высокого холма", – рассказал он.