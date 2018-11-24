Тульское отделение РВИО возглавил народный поэт Жуков

Тульский народный поэт Николай Жуков стал председателем регионального отделения Российского военно-исторического общества.
Об этом он сообщил в своём микроблоге в твиттере.
Жуков был избран единогласно по предложению министра культуры Тульской области Татьяны Рыбкиной.
По предложению министра культуры Тульской области Татьяны Вячеславовны Рыбкиной единогласно избран председателем Тульского отделения Российского военно-исторического общества (РВИО). pic.twitter.com/bJjht8AKio
— Николай Жуков (@nikolaygukov) 24 ноября 2018 г.
Николай Жуков известен своими поэтическими высказываниями на общественно-политические темы и персональными посвящениями известным деятелям, в том числе президенту России Владимиру Путину.