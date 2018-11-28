Туляки не любят болтать за рулём

Аналитики Института риска «АльфаСтрахование» и компании Raxel Telematics, выпускающей устройства, отслеживающие водителей, провели исследование, чтобы узнать, как часто водители разговаривают во время вождения по телефону.



В среднем по стране это значение составило 4%. Рекордсменами оказались жители Калининградской области — они отвлекаются на телефон в течение 12,1% пути.

Далее идут Приморский край, Воронежская, Вологодская, Сахалинская, Саратовская области, Пермский край и Волгоградская область.

Тульские автомобилисты проводят за телефонными разговорами 3,19% пути (46-е место из 60-ти). Реже всех в России пользуются телефоном за рулём автомобилисты из Мурманской области – 1,54%.