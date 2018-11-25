Федорищева вывели из рабочей группы по созданию «Музейного квартала» в историческом центре Тулы

Председатель правительства Тульской области Валерий Шерин изменил состав рабочей группы по вопросам создания «Музейного квартала» в историческом центре Тулы.



Так, согласно распоряжению от 23 ноября, из рабочей группы был исключён покинувший пост председателя комитета Тульской области по развитию туризма Владимир Аллахвердов и действующий первый заместитель губернатора Вячеслав Федорищев, курировавший реализацию проекта «Тульская набережная».

Также в состав рабочей группы введены зампред правительства Марина Левина и новый председатель комитета по развитию туризма Лариса Соломатина.