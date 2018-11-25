«МК»: Тульские власти бессильны против свалок

«МК — Тула» опубликовал материал о борьбе с незаконными свалками в Тульской области, в котором делает вывод, что «разруха» находится «в головах».



«Тема незаконного складирования мусора в неприспособленных для этого местах не выходит из информационной повестки дня региона круглогодично. В рабочем режиме районные и городские администрации покрывают недостачу финансирования по договорам о вывозе мусора из муниципального бюджета. На это уходят миллионные суммы ежегодно. Особенно неконтролируемая ситуация складывается в селениях с большой долей частного сектора, где договоры на вывоз мусора есть далеко не у всех собственников жилья.

Одной из самых болезненных точек по несанкционированным свалкам в Тульской области являются Заокский и Алексинский районы. Потому что к проблеме местного мусора добавляется масштаб соседнего региона – Московской области.

В ноябре 2018 года активисты общественных движений забили тревогу: в северных районах области по ночам сваливают мусор самосвалами прямо вдоль дороги „Заокский — Алексин“ и старого направления трассы М-2. Активисты движения „Мусора больше нет“ по содержанию мусора определили, что это отходы супермаркетов с юго-востока соседней области.

„21.11.2018 министерством природных ресурсов и экологии Тульской области возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 8.2 КоАП РФ по факту несанкционированного сброса отходов, и проводится по нему административное расследование, — комментируют ситуацию в пресс-службе тульского правительства. — Вместе с тем, администрациям МО г. Алексин, МО Заокский район рекомендовано принять меры по усилению контроля соблюдения требований по обращению с отходами на территории соответствующих муниципальных образований с применением мер административного воздействия в рамках Правил благоустройства“.

Проблема с вывозом мусора в Заокском районе имеет многолетнюю историю и постоянно занимает внимание областного правительства и активистов тульского исполкома ОНФ. Свалки регулярно ликвидируются, однако постоянно возрождаются на новых местах и в прежних размерах.

Каждое лето мусорный вопрос в Заокском районе обостряется: на дачи приезжают москвичи, которые, в большинстве случаев, не имеют договоров с местными компаниями на вывоз мусора, и, соответственно, не платят за услугу.

Глава администрации района Николай Тимаков в августе 2018 года так комментировал ситуацию для „Тульской прессы“: „Количество контейнерных площадок и количество вывозимого с них мусора определяется теми коммерческими расчетами, которые производит мусоровывозящая компания. Грубо говоря, если в деревне есть десять договоров, по каждому договору точно определяется общем мусора и стоит контейнерная площадка, из расчетов накапливаемого мусора определяется количество и периодичность вывоза. Соответственно, ездить чаще или вывозить больше МУП должен только за свой счет, но он не может заниматься благотворительностью“.

Между тем, реальный объем мусора в летний период в районе превышает объем по договорам в три раза.

Мусорная тема в Заокском и не только на контроле также и у прокуроров. Правоохранители замечают, что часто местные администрации при обнаружении несанкционированных свалок не составляют протоколы об административных правонарушениях, согласно которым налагаются штрафы, пополняющие местный бюджет.

Особо острая проблема с вывозом мусора возникает, если местные администрации не закладывают в муниципальный бюджет дополнительные средства на уборку мусора. Экономия бюджетов побуждает некоторых чиновников просто поджигать мусор, что наносит вред окружающей среде.

Создается впечатление, что власти всех уровней в Тульской области бессильны против несанкционированной свалки ТБО местными жителями и соседями из Московской области. Чиновники вынуждены гасить симптомы болезни регулярным вливанием бюджетных денег в наведение порядка и уборку. Нарушителей поймать сложно из-за высокой степени анонимности процесса, поэтому саму „болезнь“ никто не лечит. А „болезнь“ эта сидит в головах, как отмечал профессор Преображенский», — пишет издание.