«Тайны и преступления» в Суворове

В Суворове Центр правовой информации центральной районной библиотеки организовал для людей старшего возраста правовой час «Тайны и преступления».



Участники мероприятия совершили экскурс в историю правоохранительных органов, включая полицию и уголовный сыск, узнали о том, как назывались первые русские сыщики, кто из царей придумал крестьянскую полицию и что означает слово «милиция», когда появилось первое подобие современного уголовного розыска, сообщила газета «Светлый путь».

Электронная презентация более наглядно познакомила с самыми ловкими сыщиками своей эпохи, обладавшими живым логическим мышлением и обожавшими распутывать сложные дела. Это знаменитый московский сыщик Максим Иванович Шварц, начальник сыскной службы Москвы и Российской империи Аркадий Францевич Кошко, а также немало замечательных героев и хороших специалистов сыскного дела, которые в годы войны и в мирное время продемонстрировали свои лучшие качества и показали потрясающие примеры добра и порядочности.