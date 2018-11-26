Младший Прокопук займётся вывозом снега

Строительное управление «Ламма», которым руководит Дмитрий Прокопук, сын арестованного за растрату экс-мэра Тулы Александра Прокопука, выиграло тендер на вывоз 2850 кубометров снега.



За услуги «Сбербанк», который проводил аукцион, заплатит «Ламме» 869 тыс. рублей. Фирма должна будет вывозить снег с территорий отделений Среднерусского банка в Туле с ноября 2018 года по апрель 2019-го.

В 2018 году «Ламма» получила муниципальный подряд на 22 млн рублей по замене плитки в центре Тулы и ещё пять подрядов в сумме на 24 млн рублей.

Ранее сообщалось, что из-за контрактов с «Городской службой единого заказчика», заключённых в 2016 году, «Ламма» оказалась фигурантом уголовного дела, возбуждённого Следственным управлением УФСБ по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое путём обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения). Оперативники нашли несостыковки в объёмах работ при благоустройстве дворов в трёх округах Тулы.