Тула попала в ТОП-10 городов России с самым высоким качеством жизни

Эксперты Финансового университета при правительстве РФ назвали города России с самым высоким качеством жизни.



ТОП-10 возглавила Тюмень. Далее расположились Грозный, Москва, Казань, Сочи, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Череповец, Тула и Сургут.

В основу оценки качества жизни положены результаты социсследований, проведенных в 2018 году в 78 городах с населением более 250 тыс. человек. Кроме этого, для оценки качества жизни использовалась официальная статистика Росстата, а также другие данные по настроениям населения в городах России.

Итоговый индекс качества жизни в представленных городах России построен на основании следующих критериев: работа городских властей, качество медобслуживания, самооценка жителями своего уровня дохода, развитие культуры и образования, миграционные настроения населения, состояние дорожного хозяйства, работа жилищно-коммунального хозяйства, оценка населением удобства города для жизни.

В 2017 году Тула занимала 23-е место в рейтинге качества жизни, составленном РИА «Рейтинг», в 2016 году — 25-е.