Авилов обошёл Дюмина в тульском медиарейтинге

Впервые тульский рейтинг возглавил не губернатор, отметил «МК».



Лидером прошедшей недели оказался глава администрации Тулы Евгений Авилов.

«Тульский градоначальник провёл еженедельное совещание, боролся с несанкционированными свалками, которые отнимают много рабочего времени и бюджетных денег в большинстве муниципалитетов Тульской области. Евгений Авилов обсуждал с жителями города проект Кировского сквера, встречался с людьми в Пролетарском районе, рассказывал о карте „Тройка“ и о наведении порядка на Центральном рынке. В конце недели градоначальник выступил на „Инвестиционом магазине“ в „Октаве“ с приветствием потенциальных вкладчиков в развитие и инфраструктуру Тулы. Самой медиа-эффективной стала встреча Евгения Авилова с тульскими блогерами, которая стала уже традиционной. Пресс-служба администрации организовала не только массовое анонсирование мероприятия, но и приличный „пост-продакшн“», — отметило издание.

Алексей Дюмин впервые занял 2-е место. Как пишет «МК», он раскритиковал работу администрации Киреевского района (в очередной раз), посоветовал всем главам районов «не испытывать судьбу» и поручил правительству заняться недобросовестными управляющими компаниями. Далее губернатор провел ряд встреч разного калибра, а затем уехал в Москву, где рассказал прeзидeнту РФ о своих предложениях по диверсификации производства в Тульской области.

Третьим оказался председатель правительства Тульской области Валерий Шерин, который «был поглощён приёмом потенциальных инвесторов».