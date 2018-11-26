В Тульской области, катаясь по льду, утонул гендиректор автомобильного холдинга

В Тульской области на Шатском водохранилище произошла трагедия.



Как сообщили в соцсети в группе «ЧП Новомосковск», около полудня 26 ноября в водоёме утонули два человека.

«Катались по поверхности льда, один на лыжах, другой на коньках с парашютом. Тот, кто катался на коньках, попал в промоину и начал тонуть, ему на помощь отправился его товарищ (на лыжах) и тоже рядом с ним провалился. Лыжник погиб первый минут через 30, а второй 3 часа пытался выбраться. Подоспевшие на помощь люди кидали ему верёвки, пытаясь его вытащить. Потом он сам сказал „отпускай я больше не могу“, через несколько минут он утонул, рассказал очевидец произошедшего. С его слов, МЧС вызвали сразу, но приехали очень поздно. Скорая приехала раньше, но сделать ничего не смогли. Также как, сообщает очевидец, не подоплёку было трое равнодушных рыбаков, которые никак не реагировали на крики о помощи», — написало ИА «Новомосковск сегодня».

Позднее СМИ сообщили, что один из погибших, который катался на коньках, — 51-летний генеральный директор автомобильного холдинга «КорсГрупп» Игорь Спектор.

В тульском Центре гражданской защиты и спасательных работ предупредили, что толщина льда на водоёмах ещё мала.

«Зафиксированы случаи выхода людей на лед, в том числе и на р. Упе на Казанской набережной. В настоящее время на водных объектах формируется ледяной покров. Для увеличения толщины льда необходимо длительное время с устойчивой минусовой температурой. Массовое нахождение на льду разрешается при его толщине 20-25 см, одиночное – при толщине 7 см. Однако сейчас толщина льда от 3 до 7 см, что явно недостаточно. Убедительно просим всех туляков соблюдать меры безопасности, обращать внимание на предупреждающие таблички, установленные вдоль реки на Казанской набережной. Берегите себя! Не подвергайте свою жизнь опасности!» — призвали в ведомстве.