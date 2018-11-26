В тульском правительстве обсудили борьбу с коррупцией

26 ноября в правительстве Тульской области прошло заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции.



Участие в нём приняли члены правительства и руководители силовых структур региона.

Председатель облправительства Валерий Шерин отметил, что тема борьбы с коррупцией продолжает быть актуальной, этот вопрос входит в число государственных приоритетов.

«Необходимо уделять пристальное внимание соблюдению служащими требований к служебному поведению. Не допускать возникновения у них личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей. Не менее важно также повышение информационной открытости в деятельности региональных органов исполнительной власти», — приводит слова Шерина пресс-служба.