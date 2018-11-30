Туляков приглашают поучаствовать в Kapoost'е

Движение «ЭКА» приглашает жителей Тульской области принять участие в составлении всероссийского экологического путеводителя Kapoosta.



Проект представляет собой единую интерактивную карту российских «зелёных» объектов, услуг и мероприятий, который на сегодняшний день уже объединяет 544 экоточки в 50 регионах. В Тульской области зарегистрировано уже 15 экоточек.

Чтобы добавить новую точку в путеводитель, необходимо зарегистрироваться на сайте Kapoosta.ru и заполнить анкету, указав, почему объект должен быть включен в «зелёный» гид, как он минимизирует свой экологический след и даёт возможность сделать это своим пользователям.

«Наша цель – вовлечь как можно больше людей в создание экологического гида и помочь друг другу найти места, где можно купить экологичные продукты, насладиться этичной кухней, поучаствовать в экологических мероприятиях, стать их волонтёром или соприкоснуться с природой. С помощью нашей интерактивной карты „зелёные“ предприниматели и некоммерческие организации смогут рассказать о себе и найти новых партнеров», — рассказала координатор проекта Вероника Пушкарёва.