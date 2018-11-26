В Центральном окружном суде Тулы вынесли приговор бывшим сотрудникам «Городской службы единого заказчика».



Они обвинялись по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере) и по ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (пособничество в мошенничестве, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

Суд согласился с позицией обвинения и признал обвиняемых виновными в полном объёме. Экс-руководитель муниципального учреждения «ГСЕЗ» Максим Кольцов и его заместитель Сергей Колодяжный получили по 2,5 года колонии общего режима, представители подрядной организации ТСК «Паритет» Атоян и Софья Осипова — по 3,5 года колонии.

Интересно, что Софья Осипова была оценена бывшим губернатором Владимиром Груздевым как благотворитель — в 2015 году она получила награду «Тульский меценат».

Торгово-строительная компания «Паритет» за время работы участвовала более чем в 400 государственных контрактах на сумму около 730 млн рублей. Сейчас она находится в процессе ликвидации.

В июле этого года был осуждён за пособничество мошенничеству и мошенничество ведущий инженер отдела благоустройства «ГСЕЗ» Александр Мархель. Ему дали 1 год колонии общего режима.

Суд установил, что представители «ГСЕЗ» заключили контракт на благоустройство ряда улиц Тулы. Согласно аукциону, из бюджета было выделено 50 млн рублей, но в процессе выполнения работ, которые оказались ненадлежащего качества, стоимость получилась в два раза меньше.

Руководитель «ГСЕЗ» Максим Кольцов и его заместитель Сергей Колодяжный отстранили двух специалистов от акта приёмки работ, в результате приёмку за денежное вознаграждение осуществил Мархель. Администрация Тулы потребовала взыскать с сотрудников «ГСЕЗ» 6,6 млн рублей. Уголовные дела в отношении руководителей «ГСЕЗ» и ТСК «Паритет» были возбуждены по результатам проверки региональной Счётной палаты. Подозревалось хищение бюджетных средств при благоустройстве двора возле дома №30 по улице Пушкинская.

По данным Счётной палаты, 40% от общего объёма работ были выполнены некачественно. Средства в размере 4,5 млн рублей выделялись в рамках региональной программы «Благоустройство города Тула — административного центра Тульской области на 2016 год». Приёмка осуществлялась без представителя министерства строительства и ЖКХ Тульской области. Выяснилось, что схемы на выполненные работы не соответствуют фактически выполненным, асфальт не соответствует требованиям СНиП. Объём нарушений составил 1,8 млн рублей.

При этом в Счётной палате отмечали, что нарушения в рамках работ по благоустройству носят системный характер. Были выявлены идентичные нарушения, которые однако устранялись подрядчиками.

В июне 2018 года следователи тульского УФСБ возбудили ещё два уголовных дела в отношении сотрудников подрядных организаций, подозреваемых в хищении бюджетных средств при выполнении муниципальных контрактов, заключённых с «ГСЕЗ».

Прокурорская проверка показала, что ООО СУ «Ламма» и ООО «СКИП» допустили нарушения при выполнении работ по благоустройству дворовых территорий Центрального, Зареченского и Пролетарского округов Тулы в 2016 году. В частности, были выявлены значительные расхождения в объёмах работ — оказалось, что резиновое покрытие недостаточной толщины, тротуарная плитка уложена без цементного основания, ограждение сделано в меньшем объёме. Работы были оплачены ГСЕЗ из бюджета Тулы и Тульской области.

Были возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое путём обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения). ООО СУ «Ламма» руководит Дмитрий Прокопук, сын экс-мэра Тулы и директора МКП «Спецавтохозяйство» Александра Прокопука, арестованного в 2014 году и осуждённого на 6,5 лет тюрьмы за растрату 31 млн рублей бюджетных средств. Несмотря на это, в 2018 году «Ламме» доверили крупный подряд по благоустройству центра Тулы.